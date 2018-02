Pelé mandou uma mensagem de apoio a Neymar: “temos uma Copa para vencer”

Pelé utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27) para divulgar uma mensagem de apoio ao atacante Neymar, que machucou o quinto metatarso do pé direito no último domingo, durante a vitória do PSG (Paris Saint-Germain) por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

“Todo o Brasil espera que você se recupere dessa lesão tão rápido quanto na última vez. Nós temos uma Copa do Mundo para vencer, então melhore logo!”, postou o Rei do Futebol o texto no Twitter em inglês e português.

O PSG ainda não confirmou a gravidade da lesão do jogador nem o tempo de recuperação. A tendência é que ele tenha que passar por cirurgia e só volte aos gramados em maio. Preocupado com a situação de Neymar, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, já está em Paris para acompanhar sua recuperação.

A contusão de Neymar foi um dos motivos que levou a comissão técnica da seleção adiar em dez dias a convocação do Brasil para os jogos com a Rússia e Alemanha. Prevista para a próxima sexta-feira (2), a lista será divulgada apenas no dia 12. Segundo o coordenador de seleções, Edu Gaspar, há cinco selecionáveis que estão se recuperando de lesão no momento.

Na última sexta-feira (23), antes da lesão de Neymar, Pelé concedeu entrevista ao site da Fifa (entidade máxima do futebol mundial) e comentou sobre o papel do atleta do Paris Saint-Germain no time de Tite. “Ele está pronto para ser o líder. A mudança tática pode não ser direta, mas ele é fundamental para o Brasil. Tem que se preparar para isso. E iria mais longe: para mim, tecnicamente, ele já é o melhor jogador do mundo. Eu estou absolutamente certo disso”, afirmou o Rei do Futebol.

Em razão da contusão, Neymar não jogará a partida de volta das oitavas de final da Champions League contra o Real Madrid. O jogo será realizado na próxima terça-feira (6). No primeiro confronto, a equipe Merengue de Cristiano Ronaldo venceu por 3 a 1.

Copa 2014

A lesão sofrida no fim de semana não é a primeira séria sofrida por Neymar. Em 2014, na Copa realizada no Brasil, Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar após sofrer uma joelhada do colombiano Zúñiga, nas costas, pouco antes do final do segundo tempo da partida contra a Colômbia, válida pelas quartas de final. O jogo terminou com vitória do Brasil, por 2 a 1, e classificação para a semifinal, jogada contra a Alemanha e perdida por 7 a 1.

