Pelo Brasileirão, o Inter enfrenta o Atlético-PR no Beira-Rio neste domingo

O Inter está pronto para enfrentar o Atlético-PR, neste domingo (4), às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a terceira colocação no campeonato nacional com 58 pontos, oito a menos que o líder, Palmeiras, que venceu o Santos neste sábado (3), por 3 a 2.

A preparação para o jogo foi encerrada na manhã deste sábado no CT Parque Gigante. O treinador colorado comandou uma atividade recreativa no gramado e contou com as presenças de Camilo, Leandro Damião e William Pottker, que retornaram de lesão e estão relacionados para o duelo do fim de semana. A comissão técnica não poderá contar com Rodrigo Dourado, Edenilson e Jonatan Alvez, suspensos.

Após o treinamento, o volante Gabriel Dias, provável titular contra a equipe paranaense, concedeu entrevista coletiva e “Feliz pela oportunidade, venho trabalhando forte, dei o meu melhor nos treinamentos para poder repetir no jogo. Temos que entrar concentrados na partida para buscar os três pontos que é o mais importante”, afirmou o camisa 30.

Inter B

Este domingo será de duelo decisivo para o Inter B que enfrenta o Bagé, ao meio dia, no CT de Alvorada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Wianey Carlet. O Canal Bah TV transmite a partida. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para garantir uma vaga nas quartas de final. Caso vença por 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar, encara o vencedor do confronto entre Soledade e Gaúcho.

Neste sábado (3), o técnico Ricardo Colbachini comandou um trabalho tático, seguido de uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas. Após o treino, a delegação almoçou no CT de Alvorada e depois seguiu direto para a concentração, onde permanecerá até algumas horas antes da partida. “Nossa equipe está totalmente mobilizada para o confronto de amanhã. Sabemos que não será fácil, mas temos a plena confiança de que podemos reverter esta situação e conquistar a classificação para as quartas de final”, afirmou Colbachini.

Sub-15

Com uma goleada de 5 a 0 sobre o SESC na tarde deste sábado, o time Infantil encerrou a 2ª fase do Campeonato Gaúcho com 100% de aproveitamento. Maranhão, Robson, Vila Verde, Roger e Matias marcaram os gols da partida, disputada no Campo do SESC. Foi o 21º triunfo seguido do Celeiro de Ases na competição, que terminou na liderança isolada do Grupo B com 18 pontos. Agora, o Inter aguarda a definição dos demais resultados da rodada para conhecer o seu adversário nas quartas de final. As datas e horários dos jogos da próxima fase ainda não foram divulgadas pela Federação Gaúcha de Futebol.

A equipe treinada por Ariel Lanzini mandou a campo os seguintes jogadores: Davi, Pelotas, Vila Verde, Luis Rodrigo e Zé Henrique (Luiz Antônio); Vinicius, Robson, Asafe (Matias) e Mateus (Diego); Maranhão (Roger) e Denzel (Renan).

Jogo

Com mais posse de bola, o alvirrubro dominou as ações ao longo da primeira etapa. Aos 18 minutos, Denzel deu belo passe para Maranhão, que invadiu a área driblou o zagueiro e tocou com categoria para abrir o placar. No segundo tempo, o Inter manteve a superioridade e seguiu criando as melhores chances de gol. Aos 20, Pelotas cruzou da direita e Robson cabeceou para as redes, anotando o segundo. Aos 27, Diego cobrou falta e Vila Verde completou para o gol. 3 a 0. Aos 31, Roger aproveitou uma sobra na área para marcar o quarto. No último minuto, Matias fechou o placar.

