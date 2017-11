Pelo menos 152 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no mundo, diz a OIT

De acordo com estudos da OIT, o trabalho infantil se concentra 71% na agricultura, 17% no setor de serviços e 12% no setor industrial, especialmente na mineração.

Brasil

No Brasil, a cada três crianças em situação de trabalho infantil, duas são do sexo masculino. Quando se olha para o trabalho doméstico, 94% são do sexo feminino. Os dados são do Mapa do Trabalho Infantil, uma iniciativa Rede Peteca com o Ministério Público do Trabalho. A ferramenta traz um quadro da situação de 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham no Brasil.

Interativo, o mapa traz números que podem ser recortados por faixa etária, gênero, localização e tipo de atividade, passando por agropecuária e trabalho infantil doméstico. Segundo o jornalista Felipe Tau, um dos responsáveis pela pesquisa, as informações foram retiradas do cruzamento entre a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2015 e a pesquisa O Trabalho Infantil nos Principais Grupamentos de Atividades Econômicas do Brasil, realizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.

“A ideia de fazer um raio-x com todas as informações sobre trabalho infantil surgiu no começo do ano, porque nós vimos que esse mapa ainda não existia no Brasil.” Dos adolescentes em situação de trabalho infantil, 406 mil trabalham com carteira assinada a partir dos 14 anos.

Um dos dados que mais assusta é a desigualdade regional em relação aos números. Enquanto o Ceará diminuiu em 77% do trabalho infantil entre 2004 e 2015, o Distrito Federal, detentor do maior PIB per capita do país em 2016, não apresentou mudanças.

Hoje, no Ceará, são cerca de 74 mil crianças trabalhando, numa população de quase 9 milhões de pessoas. Já no DF, são 18,5 mil em situação de trabalho infantil, em uma região com 3 milhões de pessoas.