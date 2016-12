Pelo menos 30 pessoas morrem em incêndio em uma festa rave na Califórnia

Um incêndio ocorrido na noite de sexta-feira (02) em um prédio onde acontecia uma festa rave deixou pelo menos 30 mortos na cidade de Oakland, na Califórnia (EUA), informaram autoridades locais.

As chamas destruíram o prédio, localizado no distrito de Fruitvale, uma área majoritariamente latina, que também abriga muitos artistas que vivem e trabalham em lofts.

A causa do fogo será investigada. Foi descartada a hipótese de incêndio criminoso. No sábado à tarde, os socorristas precisaram sair do edifício em razão do risco de desmoronamento.