Pelo menos 600 mil pessoas foram vacinadas contra gripe em Porto Alegre

Nesta segunda-feira (24), registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) foram divulgados indicando que 602.588 pessoas receberam vacina contra gripe (influenza) na capital desde o dia 10 de abril, quando foi aberta em âmbito nacional a campanha de imunização.

Do total, 99.867 são pessoas que não integram grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde e aproveitaram a oportunidade de se vacinarem após a abertura da campanha para toda a população. A estimativa é que os estoques na rede pública estejam abaixo de 15 mil doses. O levantamento foi feito às 9h30 desta segunda. De acordo com orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação terá seguimento até o final do estoque, em 14 unidades de saúde.

Porto Alegre recebeu aproximadamente 615 mil doses de vacina do Ministério da Saúde. Crianças que devem receber a segunda dose e gestantes, que têm a vacina do calendário vacinal, têm possibilidade de serem vacinadas ao longo do ano.

Deixe seu comentário: