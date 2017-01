Pelo menos dez detentos morrem em rebelião em presídio no Rio Grande do Norte

Policiais militares entraram às 6h10min (horário local, 7h10 em Brasília) deste domingo (15) na Penitenciária Estadual de Alcaçuz , na Grande Natal (RN), com veículo blindado, vans e carros para conter uma rebelião de mais de 13 horas. Há ao menos dez mortes de apenados confirmadas durante o motim, segundo o governo do Rio Grande do Norte.

Um helicóptero da PM auxilia na operação. Os detentos que passaram a noite em cima dos telhados desceram do topo dos prédios. Enquanto os veículos entravam no complexo penitenciário, pessoas que estavam na porta aplaudiam e vaiavam os policiais. Familiares de detentos tentaram furar o bloqueio policial, sem sucesso. Eles dizem que presos que não estão envolvidos na rixa entre as facções estão pedindo socorro. Com panos brancos, eles acenam e pedem paz.

A rebelião começou por volta das 17h de sábado (horário local, 16h em Brasília) após uma briga entre presos dos pavilhões 4 e 5. Segundo a presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Vilma Batista, homens em um carro se aproximaram do presídio antes da rebelião e jogaram armas por sobre o muro. (AG)

