Pelo Twiter, o governo defendeu ações para acolher imigrantes

O Palácio do Planalto divulgou um vídeo no Twitter defendendo as medidas do governo federal para acolher imigrantes, principalmente os venezuelanos, que chegam ao Brasil. Ao longo desta quinta-feira (21), o presidente Michel Temer inspeciona, em Boa Vista, um abrigo, o posto de identificação e recepção dos imigrantes que chegam à cidade fronteiriça de Pacaraima e o posto de triagem da PF (Polícia Federal).

No vídeo, uma narradora diz que os venezuelanos vieram ao Brasil fugindo da fome e da crise para tentar sobreviver. E acrescenta que há brasileiros que criticam a atitude do governo de ajudar os imigrantes, argumentando que se trata de uma questão humanitária e de sobrevivência e, por isso, o governo não poderia deixar de prestar atendimento.

“Milhares já chegaram e, é claro, o governo não podia simplesmente dar as costas para essa questão humanitária. Mas muita gente reclamou, ‘tanto brasileiro passando necessidade e o governo priorizando os venezuelanos’. Gente, não é uma questão de preferência, é questão de sobrevivência. O governo está acolhendo esses seres humanos que não têm outra escolha. Ou eles migram para outro país ou eles vão morrer”, diz a narradora. “O que você faria?”, questiona.

Na peça há um pedido para que os brasileiros se coloquem no lugar dos venezuelanos. “E se fosse o contrário? Brasileiros no desespero precisando entrar em outro país e sendo barrados?”.

O vídeo informa que o governo tomou as medidas necessárias para preparar a região de fronteira para receber os imigrantes. Nos últimos meses, Roraima passou a receber venezuelanos diariamente devido à crise econômica e política pela qual passa o país.

“O governo preparou a fronteira para receber os venezuelanos, oferecendo, pelo menos, o básico, abrigo, alimentação, assistência médica e social. Isso é ótimo para a cidade onde eles estão chegando, para elas não virarem um caos.” E acrescenta que essa é a chance de o Brasil mostrar para o mundo ser um País que, apesar de todos os problemas, está evoluindo nas áreas econômica, política e social.

Michel Temer em Roraima

Ao longo do dia, o presidente Michel Temer inspeciona, em Boa Vista, as estruturas do abrigo Novo Canaã, um dos nove existentes em Roraima para receber os venezuelanos. Também faz visita ao posto de identificação e recepção dos imigrantes que chegam à cidade fronteiriça de Pacaraima e o posto de triagem da Polícia Federal. O local oferece ações para receber, identificar, regularizar e imunizar os imigrantes na fronteira.

Há quatro meses, o presidente fez viagem à região e anunciou uma medida provisória de atendimento emergencial aos imigrantes. O governo federal tem feito também ações de deslocamento para outras cidades, com o objetivo de facilitar a entrada deles no mercado de trabalho.

Deixe seu comentário: