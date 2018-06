Pelotas é o segundo município em mortes de motociclistas

O DetranRS apresenta na audiência pública que ocorre em Pelotas nesta quinta-feira, dados estatísticos relativos à acidentalidade no trânsito de 30 municípios da região. A ideia é fornecer subsídios para o debate que levantará respostas à pergunta Qual é o trânsito que você quer?. No ranking de municípios com maior número de acidentes envolvendo motociclistas, Pelotas está em segundo lugar.

