Pelotas já se prepara para o 9º Festival Internacional Sesc de Música

Entre 14 e 25 de janeiro, um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina retorna às terras pelotenses. Na noite desta sexta-feira (15/06), foi dada a largada para o 9º Festival Internacional Sesc de Música, com a abertura oficial do evento, no estande do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac na Fenadoce, e o início das inscrições para os cursos. Serão 12 dias de programação intensa, entre concertos e recitais gratuitos, apresentações na comunidade e entidades sociais, além das aulas contínuas. Em 2019, o Festival contará com um corpo docente de 47 professores, oriundos de 13 nacionalidades. Músicos e estudantes de música podem realizar as inscrições até o dia 16 de julho pelo site www.sesc-rs.com.br/festival. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail festival@sesc-rs.com.br.

Para o diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, o Festival cresce a cada ano e se consolida como um dos mais representativos do País: “O Festival Internacional Sesc de Música projetou Pelotas em nível internacional nesses nove anos. Não é o maior do Brasil em termos de investimento, mas é destaque em número de alunos e produtividade. Nesta próxima edição, não vamos medir esforços para termos o melhor Festival de todos”. O maestro Evandro Matté, diretor artístico do Festival, destacou o nível elevado de professores e alunos participantes e saudou a possibilidade de continuar realizando um evento reconhecido em todo País. “Em sua nona edição, o Festival Internacional Sesc de Música mantém e aprimora suas ações. A busca da melhoria contínua é fator determinante para que o Festival continue crescendo em qualidade, entregando para a sociedade um evento de nível internacional”, acrescentou.

Conforme o diretor da Fecomércio-RS, Gilmar Tadeu Bazanella, lançar o Festival Internacional Sesc de Música reforça o que o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac quer para a região Sul. “Nosso objetivo é ajudar no desenvolvimento das pessoas. Assim, retribuímos os empresários do comércio e a comunidade com a música e a cultura”, afirmou. O vice-prefeito de Pelotas, Idemar Barz, elogiou a permanência do Festival em Pelotas: “Desde o primeiro ano, dizíamos que tinha que continuar na cidade e já estamos indo para a nona edição. É um orgulho para os pelotenses”.

Cursos do Festival 2019 – A edição conta com os cursos tradicionais de 19 instrumentos de Música de Concerto: Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Oboé (Corne-inglês), Clarinete, Fagote, Trompa, Trompete, Trombone, Trombone Baixo, Tuba, Saxofone, Eufônio, Harpa, Percussão para Música de Concerto, Violão Clássico, Piano, além de Canto Lírico e Composição. Devido à alta procura no ano anterior, em 2019 será retomada a Oficina de Choro, se estabelecendo como um novo curso do Festival, que engloba aulas de Violão, Sopros, Acordeon, Bandolim, Percussão e Cavaquinho. Além dos cursos oferecidos, durante o Festival, os alunos têm a oportunidade de participar de Recitais de Música de Câmara, Prática de Orquestra e Prática de Banda Sinfônica.

O Festival Internacional Sesc de Música tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da produção musical, fomentar o intercâmbio e o desfrute de bens culturais. Promovido há nove anos pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, e tendo como coordenador artístico o maestro Evandro Matté, o evento atua em dois eixos principais: Pedagógico e Sociocultural. No plano Pedagógico, o Festival oferece cursos de instrumentos, composição, canto lírico e choro, prática de música de câmara, prática de orquestra e prática de banda sinfônica para estudantes e profissionais da música. No sociocultural são realizados recitais de professores, de alunos, de música de câmara e ampla atividade de espetáculos gratuitos, abertos a toda comunidade. O evento tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas/RS e apoio cultural da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Bibliotheca Pública Pelotense, Unisinos, OSPA e Expresso Embaixador.

