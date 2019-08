A solenidade de lançamento do projeto “Laboratório aberto de conservação e restauração de bens culturais” integra as comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, que neste ano tem programação nos dias 17 e 18 de agosto. O projeto é resultado de acordo de cooperação técnico-científico entre Universidade Federal de Pelotas e a Secretaria de Estado da Cultura.

