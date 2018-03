Pena branda não adianta

Desde as ações da Vigilância Sanitária em mercados do Litoral gaúcho durante o verão até o episódio denunciado ontem, envolvendo a BRF, há um ponto em comum: o desprezo com a saúde pública. Vai dos pequenos comerciantes até uma empresa gigante do setor de carne.

O Código de Defesa do Consumidor completará 18 anos em setembro deste ano. Entre seus 119 artigos prevê a pena máxima de seis meses a dois anos de detenção. É muito pouco. Enquanto os criminosos não forem condenados a um bom tempo no presídio, continuarão burlando e pondo em risco as populações.

Gestão de êxitos

Uma das primeiras medidas do governador José Ivo Sartori, antes de assumir, foi recriar a Secretaria de Minas e Energia, entregando-a ao deputado estadual Lucas Redecker, que permaneceu no cargo até dezembro de 2016. Foi sucedido por Artur Lemos Júnior, que saiu em janeiro deste ano, cumprindo resolução de entrega de cargos do governo, determinada pelo diretório estadual do PSDB.

Enumerando

Foi divulgado, ontem, o relatório dos três primeiros anos de atuação intensa da Secretaria de Minas e Energia, com foco no crescimento econômico, sem comprometer o meio ambiente. Destacam-se entre os resultados:

1) viabilização de 49 empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia; 2) criação dos grupos de trabalho de energia eólica e solar, além do programa de biometano; 3) isenção de impostos sobre mini e microgeração de energias limpas e renováveis; 4) Plano Estadual de Mineração com a manutenção do carvão na matriz energética para criação do Polo Carboquímico; 5) priorização de licenciamentos; 6) apoio às pequenas centrais hidrelétricas.

Urgente

Entre os 70 projetos à espera de votação na Assembleia Legislativa está o de formação da Comissão Especial para investigar a situação jurídica e política da Lei Kandir. A proposta é do deputado Frederico Antunes. Pelo prejuízo brutal que a não aplicação traz aos cofres do Estado, precisa ter prioridade.

Não tem exceção

Sobre a autorização da quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer, a constatação: numa Democracia, ninguém fica acima da lei. Ao contrário das ditaduras.

Exemplo deve ser seguido

Várias Câmaras Municipais realizam audiências públicas sobre os preços dos combustíveis. Exemplo que deve ser seguido. Nos postos, custam ao consumidor três vezes mais do que o valor cobrado pelas refinarias.

O que pesa mais

A janela para troca de siglas vai se abrir nesta quinta-feira e irá até 7 de abril.

Winston Churchill dizia: “Algumas pessoas mudam de partido em defesa de seus princípios. Outras mudam de princípios em defesa de seu partido.”

Não conheceu o Brasil de hoje, onde há moeda no jogo.

No reino da auto proteção

A notícia mais previsível do começo de ano: o fim das regalias nos três poderes empaca no Congresso Nacional.

Resposta imediata

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, não dorme em serviço. Bastou alguns secretários estaduais, entre os quais Cezar Schirmer, apontarem o perigo. Ontem, começou o planejamento da Guarda Nacional, instituição permanente para vigiar as fronteiras, que servem como portas de entrada de armas pesadas e drogas. Será uma tropa intermediária entre as Polícias Militares dos Estados, a Federal e as Forças Armadas.

Diferença

A 6 de março do ano passado, foi anunciado o recuo de 3,6 por cento no Produto Interno Bruto de 2016. Deu sequência à queda de 11 trimestres.

Em 2017, o PIB alcançou 1 por cento positivo.

Fora de foco

A premiação do Oscar visa apenas a promoção comercial de filmes e está acoplada a uma caixa registradora. Exemplos: desconsiderar O Destino de uma Nação é agressão a um dos episódios mais notáveis em defesa da Democracia. Relegar The Post – A Guerra Secreta despreza o valor que merece a liberdade de Imprensa.

À Academia de Hollywood interessa o que vai faturar.

Propostas incendiárias

Aproxima-se a temporada em que vão proliferar candidatos a Nero no País…

Deixe seu comentário: