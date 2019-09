Penitenciária Estadual de Canoas é atingida por fogo durante a madrugada

Na noite deste domingo (15) um incêndio atingiu a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas. De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), por volta das 22h30 as unidades 2 e 3 do complexo foram atingidas pelas chamas, quando detentos teriam colocado fogo em camisetas no pátio.

Após controlarem o incêndio, equipes da Susepe e da Brigada Militar realizaram ações de revista nos detentos, com o uso de bombas de efeito moral. Familiares de presos se aglomeravam na entrada do complexo e reclamavam da falta de informações por parte da administração da cadeia. As famílias só deixaram o local depois de um agente ter conversado com o grupo. Segundo ele, sete detentos tiveram escoriações leves e receberam atendimento.

Este foi o segundo incêndio registrado na Pecan. O primeiro foi em março do ano passado, quando detentos colocaram fogo em uma das galerias.

Deixe seu comentário: