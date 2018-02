“Pensamentos, sentimentos e energias” é o tema da Palestra Gratuita deste sábado (03) promovida pelo IIPC Porto Alegre na cidade de Nova Hartz

O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) promove na cidade de Nova Hartz a Palestra Gratuita com o tema “Pensamentos, sentimentos e energias”.

É neste sábado, dia 03 de fevereiro, às 15h, na Câmara de Vereadores, na Rua Emílio Jost, nº 427, no Centro de Nova Hartz/RS, no qual serão abordados as seguintes questões:

– Você é o produto dos seus pensamentos, sentimentos e energias (Pensenes)

– A abrangência dos pensamentos, sentimentos e energias na saúde integral.

– Como melhorar a qualidade da nossa manifestação destes três elementos?

O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) está situado na Rua São Manoel, nº 189, Bairro Rio Branco em Porto Alegre/RS.

Informações: IIPC Porto Alegre: (51) 3224 0707 ou www.iipc.org

