Pensando em engravidar? Confira sete alimentos que ajudam na fertilidade

O sonho de ter um bebê pode ser mais difícil para alguns casais. A dificuldade de engravidar, é mais comum do se imagina. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que esse problema atinja entre 8 e 12% dos casais em idade fértil, afetando entre 50 e 80 milhões de pessoas.

Há diversos fatores que podem adiar uma gravidez, como problemas de saúde, alterações hormonais, estresse, tabagismo e alimentação inadequada. Por isso, um dos fatores que contribui para aumentar a fertilidade é escolher bem o que colocar no prato.

Pesquisadores da Harvard Medical School e Harvard T.H. Chan School of Public Health publicaram uma revisão de estudos que mostraram o impacto da dieta na fertilidade. De acordo com eles, quem deseja engravidar precisa manter uma dieta saudável e introduzir alimentos com ácido fólico, vitamina B12, ômega 3, entre outros nutrientes.

Reforçaram também que é necessário ficar longe de doces, processados, gordura trans, entre outros alimentos. Essas mudanças na alimentação vão deixar o casal mais saudável e, consequentemente, aumentam as chances de gravidez.

De acordo com a OMS, após um ano de tentativas sem sucesso para engravidar e sem nenhum método contraceptivo, o casal deve procurar ajuda profissional para investigar o que está causando a infertilidade. Para esclarecer quais são os alimentos mais indicados e quais evitar nessa fase conversamos com especialistas da área.

Coloque no prato

Laticínios integrais

O leite e seus derivados integrais são absorvidos de forma mais lenta pelo organismo, garantindo uma menor oscilação da globulina, proteína que ajuda no transporte dos hormônios ligados à fertilidade.

Ovos

Os ovos são fontes de selênio, vitamina B12, D e A. A última contribui na produção de hormônios femininos e a vitamina D ajuda o corpo na ovulação, garantindo o equilíbrio hormonal. Já a B12 melhora a camada do útero que vai receber o embrião e regula o ciclo menstrual.

Tomate

O licopeno, presente no tomate, é benéfico para os ovários, ajudando a regular a produção hormonal e deixa o ciclo ovulatório normal. Além disso, sabe-se que ele reduz a taxa de espermatozoides danificados, melhorando a sua movimentação, o que aumenta a chance de gravidez.

Leguminosas

Lentilhas e feijão são boas fontes de proteína vegetal e ricos em ácido fólico, nutriente que ajuda na fertilidade e na formação de um feto saudável, pois diminui problemas na formação do bebê. E como são alimentos fontes de ferro, eles ajudam na prevenção da anemia, uma condição que pode prejudicar a ovulação e a concepção do bebê.

Ostras

São boas fontes de zinco, mineral que ajuda a regular a produção hormonal, deixando os hormônios nas quantidades ideais para a fertilidade. O zinco é um mineral que atua na síntese e divisão celular e protege o sistema imunológico, além de ajudar a regular o ciclo menstrual e a melhorar a quantidade dos espermatozoides.

Folhas verdes

Alguns alimentos como espinafre, alface, rúcula, brócolis e couve possuem ácido fólico, uma vitamina do complexo B que melhora a ovulação e faz com que os homens produzam espermatozoides mais saudáveis.

Nozes

Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia mostrou que as nozes podem melhorar a qualidade do esperma, aumentando as chances de engravidar uma mulher. Sabe-se que as oleaginosas como nozes, castanhas e amêndoas possuem antioxidantes que desativam os radicais livres do corpo, o que pode danificar os espermatozoides. Esses alimentos são ricos em ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes. Além de possuir selênio, que é um mineral muito importante para a produção de espermas.

