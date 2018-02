A pensão para viúvas de policiais mortos vai custar 400 milhões de reais. O governo federal incluiu essa medida na proposta da reforma da Previdência para obter mais votos

A pensão integral para viúvas e viúvos de policiais mortos em serviço vai custar R$ 400 milhões em dez anos. Esse é o novo cálculo da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, após a alteração na emenda aglutinativa da reforma da Previdência anunciada na quarta pelo relator deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

Segundo a Previdência, a economia de despesas prevista com a reforma no Regime Próprio de Previdência Social – regime de previdência dos servidores públicos – cai de R$ 88,1 bilhões para R$ 87,7 bilhões em dez anos. Essa economia só leva em conta os gastos da União, não está incluída o impacto da mudança nas finanças dos Estados.

O governo incluiu essa medida na proposta de reforma para obter mais votos favoráveis à reforma da chamada Bancada da Bala. O relator disse, durante o anúncio na quarta, que é uma medida importante neste momento em que policiais têm morrido em ação por conta do aumento da criminalidade no Brasil.

A expectativa do governo e das lideranças da base no Congresso Nacional é de tentar votar a proposta até o dia 28 de fevereiro. Se não houver condições favoráveis, a estratégia é retirar de pauta a reforma da previdência na Câmara dos Deputados.

Mortes de policiais

Os dados também contabilizaram mortos em suicídios, disparos acidentais e acidente em serviço. O estudo revela que 111 deles estavam na ativa, e que 7 de cada 10 PMs mortos estavam de folga.

“Há uns anos atrás você não tinha um índice tão alto, e o roubador evitava o confronto se fosse um policial. Hoje não. Hoje em dia eles estão tão ousados, tão certos da impunidade, que eles, ao menor sinal de que estão diante de um policial militar, eles executam sem dó nem piedade na mesma hora”, afirmou a coordenadora de segurança e inteligência do Ministério Público, Elisa Fraga.

O coronel Ubiratan Ângelo, ex-comandante da PM, diz que muitos deles ainda morrem porque andam armados na folga, e reagem de forma equivocada.

“Esse policial já entra com o ethos de quem vai reagir a toda e qualquer ação agressiva, e o policial dá mais atenção aos equipamentos de ataque que aos de defesa. Ele acaba por ter sido pego de surpresa, sem tempo de reação, ele pode reagir e morrer ou também acabar em uma troca de tiros e gerar balas perdidas”, disse ele.

“Entre os policiais mortos, encontramos muitos policiais mais novos. Já os policiais das Forças Especiais não estão tão presentes entre as vítimas, a meu ver porque se cuidam mais, porque não andam armados, não andam com sua carteira funcional”, avalia Elisa.

O número de PMs mortos em 2017 chegou a 138, quatro a mais do que os números contabilizados até então. A principal causa, segundo um estudo do Ministério Público do Rio de Janeiro. média é de uma morte a cada dois dias e meio.