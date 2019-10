“Pensei que o Neymar iria para o Real Madrid”, diz Messi durante entrevista

Durante a última janela de transferências do futebol europeu o destino de Neymar foi um dos casos mais comentados pela imprensa. A ida do brasileiro para clubes como Real Madrid ou Barcelona ficou em questão. Agora, depois da sua permanência no Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi revelou que o seu maior medo era ver o craque da Seleção Brasileira indo para a equipe madridista.

“Sinceramente, pensei, por momentos, que se não viesse para cá (Barcelona), ele (Neymar) iria acabar no Real Madrid, porque pensei que ele tinha muita vontade de sair. Ele manifestou que tinha vontade de mudar, sair de Paris. Eu naquela altura acreditei que o Florentino Pérez e o Real Madrid iriam fazer algo para o contratarem”, disse Messi em entrevista à rádio RAC1.

A entrevista na íntegra será divulgada nesta quarta-feira. Mas a emissora catalã já anunciou outro trecho da conversa com Messi, onde ele defende Dembelé, que foi expulso na reta final da partida contra o Sevilla depois de reclamar com o árbitro.

“É muito difícil que Dembelé tenha dito o que pensam que ele disse porque ele não consegue formar frases em espanhol”, afirmou Messi.

Em campo, o Barcelona encara o Eibar no próximo sábado, às 8h, no estádio Municipal de Ipurua, pelo Campeonato Espanhol. As informações são do portal Esporte Fera.

