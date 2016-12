PentacampeÃ£o da Copa do Brasil, GrÃªmio cai em grupo “fÃ¡cil” da Libertadores

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) realizou na noite desta quarta-feira o sorteio dos grupos da primeira fase da Libertadores da América de 2017. Cabeça de chave, o Grêmio caiu no grupo 8.

O Tricolor estreará na competição entre os dias 7 e 9 de março. A data correta ainda será definida. Os outros três times que compõem o grupo são: Guaraní (Paraguai), Zamora (Venezuela) e Iquique (Chile).

No mesmo evento, a Chapecoense recebeu a taça da Copa Sul-Americana. O time foi declarado campeão da competição após o Atlético Nacional, da Colômbia, abrir mão do título em razão da tragédia com o voo que transportava a equipe catarinense, no fim de novembro, que vitimou 71 pessoas entre atletas, comissão técnica, jornalistas e tripulantes da aeronave.

Um dos seis sobreviventes, o lateral Alan Ruschel, foi homenageado na noite desta quarta, em Porto Alegre, no evento Lance de Craque, dando o pontapé inicial da partida beneficente, promovida por D’Alessandro.

Após o sorteio, o Grêmio, por meio de seu Twitter oficial, saudou os adversários. “Saudações aos amigos de Guarani, Zamora e Iquique! Sorte na Copa Libertadores! Muito prazer em recebê-los em Porto Alegre!”, dizia a mensagem.

