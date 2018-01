Os vitoriosos na penúltima classificatória do Torneio de Bocha na Areia

Há dois jogos da grande final, Capão da Canoa decidiu, através de uma longa disputa no último sábado (27), as duas duplas que competirão no Torneio de Bocha na Areia 2018, em Atlântida no dia 10 de fevereiro. Vicente Pozzobon e Nei Antonio Di Domenico, foram os grandes campeões da classificatória, realizada na Praça do Farol, e mostraram suas habilidades de jogadores antigos no Litoral Norte gaúcho. “Para conseguir bons resultados é preciso treino e nada melhor do que competir em um esporte que nos dá prazer e nos faz bem”, afirma Domenico.

Pozzobon e Domenico, assim como os segundos colocados, Ademar Jorge Thiele e Leo Alberto, vão para a final na beira da praia de Atlântida no dia 10 de fevereiro. Nos jogos da decisão, serão utilizadas duas quadras transferidas da sede campestre da SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida), com o apoio da Prefeitura de Xangri-lá.

Os terceiros colocados da eliminatória de Capão da Canoa foram Edson Prestes de Matos e Leocir Zambiasi, que mesmo sem se classificarem para a grande final, demonstraram o carinho pelo esporte que já faz parte de suas vidas há pelo menos 20 anos.

Geraldo Stédile Jr. é o coordenador do Torneio e atesta que “a iniciativa da Rede Pampa contribui decisivamente para desenvolver o esporte e atrair pessoas de todas as idades”. Segundo ele, um dos objetivos é incentivar o jogo da bocha junto aos jovens, além da inclusão do público feminino já para o próximo ano. “Por onde eu ando, o pessoal elogia muito tanto a Rede Pampa quanto seu vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, pela iniciativa”.

No Rio Grande do Sul existem diversos Clubes de Bocha, principalmente nas localidades que receberam maior contingente de colonização italiana. “Quero destacar o apoio do diretor de esportes do SESC, Marcelo Campos Afonso, bem como do prefeito de Xangri-lá, Cilon Rodrigues da Silveira, que participa do evento fornecendo toda a infraestrutura para a realização da final”.

A última etapa classificatória do Torneio de Bocha na Areia 2018 também será na beira da praia de Atlântida no próximo sábado (03/02), de fronte com a Plataforma Marítima. (Marysol Cooper/ O Sul)

