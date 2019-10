Pequenos negócios participam de um dos maiores eventos globais da indústria de óleo e gás

Os pequenos negócios brasileiros do setor de óleo e gás estarão presentes, na última semana de outubro (de 29 a 31), na OTC Brasil, um dos mais importantes eventos da indústria de Petróleo e Gás na América Latina. As pequenas empresas vão participar de uma sessão e de uma rodada de negócios, além da Arena de Inovação, que será montada por meio de uma parceria entre Sebrae e Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP‎). A OTC Brasil é realizada a cada dois anos no Rio de Janeiro desde 2011. A conferência é organizada pela Offshore Technology Conference (OTC) e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e apoiada por 13 organizações científicas e de engenharia que trabalham cooperativamente para desenvolver o programa técnico.

“O Sebrae trabalha intensamente com o objetivo de contribuir para esta importante atividade econômica para o país. O nosso esforço é inserir cada vez mais as micro e pequenas empresas neste setor tão pujante, que é o negócio de petróleo e gás, um dos que mais investe no Brasil. Por isso, a instituição tem se aliado a atores estratégicos que permitam a geração de novas oportunidades”, explica o diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick.

A conferência vai reunir alguns dos principais nomes da indústria global do petróleo em diversos painéis técnicos, além de mais de 180 fornecedores do segmento, que participam da exposição para a qual são esperados cerca de 15.000 visitantes. A programação técnica contará com quatro plenárias, 16 painéis e 37 sessões técnicas. Entre os principais temas debatidos estão: os desafios da exploração e produção de petróleo e gás nas águas ultra profundas do pré-sal brasileiro, as perspectivas para o mercado de gás com a abertura do segmento e a transformação digital do setor.

Estande Sebrae

O evento ainda contará com um estande do Sebrae, onde será apresentado, por meio de telas touch screen, um portal de inteligência de mercado que está sendo desenvolvido para a cadeia de petróleo e gás. É o momento em que futuros clientes – empresas de todos os portes e instituições – poderão deixar sugestões para a construção desta nova plataforma. O Sebrae também utilizará o espaço para ampliar o conhecimento sobre o dono do pequeno negócio que atua neste segmento, visando aprimorar estratégias competitivas. A última pesquisa realizada pela instituição, em 2015, com empresas atendidas em projetos do Sebrae, mostrou que quase 60% eram microempresas, a maioria atuante no setor serviços (40%), seguido de comércio varejista (30%) e indústria (29%), e com sede nos estados do Sudeste e da Região Sul.

Agenda dos pequenos negócios na OTC Brasil

29/10 – Sessão de Negócios

Horário: 15h às 18h

Local: Mezanino do Centro de Convenções SulAmérica (Av. Paulo de Frontin 1, Cidade Nova – Centro. Rio de Janeiro/RJ)

80 fornecedores e 5 âncoras

Informações em

https://www.sympla.com.br/sessao-de-negocios—otc-brasil-2019__674467

30/10 – Rodada de Negócios

Horário: 15h às 19h

Local: Mezanino do Centro de Convenções SulAmérica (Av. Paulo de Frontin 1, Cidade Nova – Centro. Rio de Janeiro/RJ)

80 fornecedores e 15 âncoras

31/10 – Arena de Inovação ONIP e SEBRAE

Horário: 14h às 19h

Local: Mezanino do Centro de Convenções SulAmérica (Av. Paulo de Frontin 1, Cidade Nova – Centro. Rio de Janeiro/RJ)

50 fornecedores

29 a 31/10 – Portal de Inteligência de Mercado da Cadeia de Petróleo e Gás – PetroSebrae

Local: Estande do Sebrae, no 2º piso do Centro de Convenções SulAmérica (Av. Paulo de Frontin 1, Cidade Nova – Centro. Rio de Janeiro/RJ).