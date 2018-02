A perda de calorias é feita com diversão nas aulas de zumba do Rede Pampa Summer Lounge – Intimus

Entre todas as atividades e atrações de lazer já conhecidas pelos veranistas que passeiam pela orla do Balneário de Atlântida no Litoral Norte, uma se destaca por unir diversão com exercício físico. As aulas de zumba®, realizadas todo os sábados ao meio dia pela professora Aline Cruz, próximo à Plataforma Marítima de Atlântida, sacodem as areias da praia e a estrutura do Rede Pampa Summer Lounge – Intimus. Todo final de semana, até o final de fevereiro, diversas pessoas, principalmente mulheres, dedicam pelo menos 45 minutos do seu tempo para queimar calorias na aula.

“A atividade não é só dança e nem só exercício”, conta Aline o motivo pelo qual os veranistas se interessam tanto em participar das aulas de zumba®. É sem perceber, em meio a diversão, que os músculos são tonificados e o corpo vai ganhando mais saúde. O ritmo latino, que se tornou popular no mundo inteiro nos últimos anos, embala cada passo ensinado pela professora de educação física no palco do Rede Pampa Summer.

Aline explica que a zumba® nasceu na Colômbia e, por isso, engloba o ritmo latino em 80 a 90% das aulas que são dadas. Porém, algumas músicas brasileiras também integram a setlist, que se torna envolvente por misturar ritmos contagiantes. As aulas devem ser dadas apenas por profissionais formados em educação física e com curso especializado na atividade.

O sucesso e a dedicação das pessoas que praticam é tanto, que algumas entram em forma em tempo bem curto. É o exemplo de uma das alunas de Aline Cruz, que perdeu 25 quilos somente com prática da zumba® durante três dias da semana. A professora coordena na academia Just Fit, na Zona Sul de Porto Alegre, turmas de 15 a 30 pessoas. São mais de nove anos dando aulas de educação física e quatro dedicados à zumba®.

Nas aulas, ela começa pelo aquecimento, parte pra parte principal e finaliza com o alongamento, para garantir o bom funcionamento dos músculos. É a segunda vez que ela participa da agenda do Rede Pampa Summer Lounge – Intimus e conta que o maior desafio é conquistar as pessoas. “Porque não se tem uma continuidade, são pessoas novas a cada final de semana”, acrescenta Aline. Ela se firma na energia passada pelos alunos. “Sozinha eu não consigo dar aula, preciso sentir a alegria e a descontração deles”, finaliza a professora. (Marysol Cooper/ O Sul)

