O presidente-executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, calcula em R$ 1,1 bilhão as perdas no setor siderúrgico devido à greve nacional dos caminhoneiros. Segundo ele, dez unidades produtoras do metal foram paralisadas e 17 fornos siderúrgicos tiveram que ser abafados para evitar a perda de equipamentos.

