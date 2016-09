Perdas visíveis

O par de sapatos que o presidente Michel Temer comprou durante a recente visita à China veio de uma fábrica localizada em Guangdong, província do sul do País . Foi o destino de vários empresários do setor de calçados que deixaram o Rio Grande do Sul na década de 1990, transferindo tecnologia e empregos para a China.

Passados 26 anos, poucos perguntam sobre os motivos que levaram à migração para a Ásia. São evidentes, mas ninguém, a começar pelos governos, quer enfrentá-los.

RADIOGRAFIA

Dados oficiais mostram a queda do efetivo da Brigada Militar: em 2011, eram 22 mil e 317 integrantes; em 2012, subiu para 24 mil e 144; em 2013, veio para 23 mil e 168; em 2014 prosseguiu a queda: 19 mil e 116; em 2015 diminuiu mais: 17 mil e 174; este ano, 16 mil e 627.

Sem a reposição dos que se aposentaram ou deixaram a carreira, não pode haver policiamento ostensivo e suficiente.

VALORES

Outro dado colhido na Secretaria da Fazenda: a despesa de pessoal e os encargos sociais da Brigada Militar. Em 2015, totalizaram 2 bilhões e 378 milhões de reais. Este ano, irão a 3 bilhões e 51 milhões de reais. Reflexo do aumento salarial obtido no governo anterior.

COMO ANDAM

Chega a 40 bilhões de reais a dívida com órgãos públicos estaduais dos que não pagam espontaneamente impostos e são cobrados na Justiça. O governo do Rio de Janeiro anda em situação pior: vai a 66 bilhões de reais. O caos se alastra e os Estados só podem quebrar.

A QUE PONTO CHEGOU

Podia-se esperar muita coisa, menos a rapinagem nos fundos de pensão de instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e os Correios.

MESMO TRATAMENTO

Há uma fila de políticos cassados querendo surfar na decisão do Senado que fatiou o impeachment da ex-presidente Dilma. O primeiro é o ex-senador Delcídio Amaral, que já recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Pretende ter de volta os direitos políticos.

FILHO INGRATO

O Tribunal de Contas da União descobriu que pessoas mortas constam como doadores de campanhas eleitorais. Em juízo, alguns candidatos acusados poderão se socorrer de um episódio ocorrido na década de 1950.

O deputado mineiro José Maria Alkmin recebeu a vista do filho de um velho amigo. Ao se despedir falou:

“Lembranças para o seu pai!”.

“Meu pai já morreu, doutor Alkmin”, respondeu o rapaz.

Então, Alkmin, prontamente, saiu-se com esta:

“Morreu para você, filho ingrato! Ele sempre continuará vivo no meu coração!”

HÁ 70 ANOS

A 6 de setembro de 1946, foi encerrada a redação da nova Constituição Federal. Os parlamentares tinham sido eleitos a 2 de dezembro de 1945 e iniciaram as atividades a 2 de fevereiro. Foi promulgada a 18 de setembro, contendo 218 artigos.

RÁPIDAS

* A inovação desta campanha eleitoral: não entra dinheiro sujo da propina.

* Comissão da Câmara dos Deputados aprovou, ontem, benefícios para catadoras de mariscos. Ótimo. Quanto à reforma tributária, nada.

* Está comprovado: vândalos, também conhecidos como predadores da Democracia, tiram votos.

* Campanha eleitoral é o melhor momento para fazer funcionar o laboratório de alquimias sociais. Depois, vira fumaça.

