Perdedora no Miss Bumbum rouba a faixa da campeã no palco da premiação

Representante do Estado de Rondônia, Ellen Santana foi eleita a Miss Bumbum 2018 em concurso realizado na noite de segunda-feira (05). Mas a coroação terminou em barraco. Aline Uva, do Rio Grande do Sul, não gostou de ver a sua colega ganhando a premiação e simplesmente arrancou a faixa.

Aos gritos, a gaúcha acusou a colega de participar do concurso com bumbum artificial, o que infringe as regras. “Eu cumpri todas as regras do jogo. O meu bumbum é verdadeiro. Mas a bunda dela é de plástico!”, esbravejou. “O Miss Bumbum é uma farsa. Hoje eu pude comprovar tudo isso”, desabafou.

O organizador, Cacau Oliver, tentou acalmar os ânimos e negou qualquer tipo de armação. “Faz parte do concurso [esse tipo de atrito], mas vai ser ruim pra ela e para nós também [não entregar a faixa]”. Minutos depois, a candidata do Rio Grande do Sul devolveu a faixa à representante de Rondônia, mas foi hostilizada por apoiadores de Ellen. “Aceita que dói menos. A faixa é da Ellen, querida. Ela é a campeã”.

A vencedora do Miss Bumbum disse que cogitou revidar o ataque da rival, mas voltou atrás: “Fiquei surpresa. Foi muito rápido. Fiquei muito nervosa. Eu ia voar para cima dela, mas respirei fundo. Queria revidar, mas ficaria uma coisa tão ridícula que achei melhor dançar com a bandeira do Brasil e não descer do salto”.

Em 2018, o concurso contou com a participação de quinze candidatas – de transexual a policial militar –, que tinham entre 100 e 125 centímetros de quadril. Segundo a organização do evento, a vencedora assinará contratos publicitários em torno de R$ 50 mil. Em 2016, o prêmio foi conquistado por Érika Canela, a primeira candidata negra a vencer o Miss Bumbum. No ano seguinte, Rosie Oliveira foi quem venceu a disputa.

