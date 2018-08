Perdem a noção da realidade

Os indicadores divulgados nos últimos dias deixam evidente que o maior desafio dos candidatos à Presidência da República e aos governos estaduais será retomar o crescimento econômico a taxas mais altas do que o mísero 1 por cento alcançado em 2017 e que deve se repetir este ano.

Mesmo assim, eles se mantêm distantes de proposições viáveis para superar a crise. Ficam acometidos por uma espécie de esquizofrenia, cuja conta é paga pela população.

Insustentável

Outro exemplo de que estão distanciados da realidade: não passou pelo radar dos candidatos o problema da Previdência Social. Em 1950, tínhamos oito brasileiros trabalhando para sustentar uma aposentadoria por meio de suas contribuições. O número caiu para três nos dias atuais.

PT sem pressa

Mesmo sabendo que Lula é inelegível, sua candidatura será mantida até 17 de setembro, último prazo para troca de nomes. Com isso, garantirá a hegemonia do PT na esquerda, reduzindo o espaço do PDT. Ciro Gomes tenta, de todas as formas, visitar Lula na prisão. A Justiça Federal do Paraná e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negaram. Agora, apela ao Superior Tribunal Eleitoral.

Quer distância

Lideranças do PT constatam: Lula não pretende receber Ciro.

Simpatizantes vão delirar

O programa de estreia do PT, sexta-feira próxima, terá a participação de Lula. Foram selecionados trechos do seu discurso, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, a 7 de abril, antes de se entregar à Polícia Federal.

Aquela velha amizade…

Também na próxima sexta-feira, Henrique Meirelles usará imagens e gravações de arquivo em que é elogiado por Lula.

Fora das luzes

A assessoria de Jair Bolsonaro analisa a possibilidade de deixá-lo fora dos debates. A tendência é que se torne, cada vez mais, alvo dos adversários. Algumas respostas poderão criar indisposição como o futuro do Bolsa Família.

Afastado da vitrine, reforçaria a condição mito, palavra que seus seguidores usam para saudá-lo ao percorrer o País. Seu apelido, há muitos anos, é Palmito. Daí surgiu Mito.

Para sobreviver

Dirigentes não revelam publicamente, mas a prioridade nas campanhas será fortalecer as bancadas federais. Servirão de base para repartições do fundo partidário a partir do próximo ano e dos espaços de propaganda em rádio e TV nas eleições de 2020.

A legislação, aprovada em 2017, estabeleceu a cláusula de desempenho, forçando os partidos a elegerem, no mínimo, oito deputados federais.

Grau de exigência

Há poucos dias, realizaram-se as provas de ingresso nos quadros da Polícia Federal. Para os pretendentes às vagas de agente foram exigidos conhecimentos de Português, Informática, Raciocínio Lógico, Estatística, Contabilidade, Direito Penal, Processo Penal, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Legislação Especial.

Vai subindo

O placar eletrônico Impostômetro atingiu 1 trilhão e 500 bilhões de reais às 11h40min de ontem. Ao se encerrar a redação desta coluna, às 22h40min, tinha ido para 1 trilhão, 502 bilhões e 810 milhões.

Portanto, em 11 horas, aumentou 2 bilhões e 810 milhões.

Querendo ou não

A palavra imposto tem origem na língua latina e significa imposição. Paga-se, mesmo sem saber, na compra de combustíveis, energia elétrica, serviços de telefonia e outros produtos de consumo. Ao todo, o País tem 64 tipos de tributos.

Precisam explicar

Eleição é o momento de avaliar propostas de candidatos e saber o que farão com a dinheirama recolhida da população.

Pagar impostos corresponde à compra de serviços públicos, que são avaliados dia a dia.

Contradição

O problema de todo governo é se recusar a admitir desequilíbrios, mas logo depois prometer corrigi-los.

Deixe seu comentário: