“Perdemos para o pior Brasil em 20 anos”, diz ex-treinador da seleção argentina campeão da Copa América

Alfio Basile, ex-treinador da seleção argentina e campeão da Copa América em 1991 e 1993 (último título dos hermanos), assinou uma coluna na versão on-line do Clarín nesta quarta-feira (03) em que diz que a equipe dirigida por Lionel Scaloni perdeu para “o pior Brasil dos últimos 20 anos” na semifinal da Copa América.

“Perdemos na melhor partida que fizemos na Copa América. Perdemos injustamente. Perdemos contra o pior Brasil dos últimos 20 anos. Fizeram os dois gols e se meteram todos atrás. Jogou a partida toda no contra-ataque e a Argentina foi à frente durante grande parte do confronto, mas teve má sorte nas definições, ainda que eu sempre digo que temos que ajudar a sorte. Poderíamos ter feito um par de gols. Não conseguimos”, escreveu Basile, que publica textos periodicamente no Clarín.

Na opinião dele, os jogadores de ataque do Brasil são medíocres. Os elogios ficaram para os defensores, sobretudo Daniel Alves. “A Argentina foi claramente superior durante 60 minutos. Todos esses jogadores que eles têm, Firmino, Willian, Everton, Gabriel Jesus… Não apareceram. Para mim, são todos jogadores medíocres. O único fenômeno que o Brasil tem é Dani Alves. E a defesa. Os outros três da defesa saem bem e marcam. E Alisson, do Liverpool, que é um goleiraço.”

Basile também defendeu a permanência de Scaloni à frente da seleção e escreveu que Messi fez a sua melhor partida na Copa América, embora não tenha jogado como “extraterrestre”.

Jogo

Para espantar qualquer tipo de desconfiança, a Seleção Brasileira venceu a Argentina por 2 a 0 com uma grande atuação no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na noite de terça-feira (2). A partida era válida pelas semifinais da Copa América. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus, ainda no primeiro tempo, e Roberto Firmino, na etapa complementar.

Como era de se esperar, o duelo entre Brasil e Argentina começou em ritmo eletrizante. Disputando cada centímetro de campo, as duas seleções protagonizaram um início de jogo de marcação intensa. Apostando nos toques rápidos, a Seleção Brasileira criou os espaços para Gabriel Jesus abrir o placar aos 18 minutos. Após grande jogada individual de Daniel Alves, que se livrou de dois argentinos, Firmino recebeu aberto na direita e cruzou na medida para o camisa 9 estufar a rede.

Mortal no contra-ataque, o Brasil sacramentou a vitória aos 25 minutos do segundo tempo em excelente jogada de Gabriel Jesus. Em velocidade, o camisa 9 se livrou de dois marcadores e retribuiu a assistência para Firmino, livre, empurrar para o gol vazio.

Deixe seu comentário: