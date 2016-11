Perderam o senso

A articulação de parlamentares, visando apresentar emenda para anistiar quem usou o caixa 2 em eleições passadas, confirma: Brasília é uma das capitais mundiais do atrevimento e do desplante. Se for aprovada, o que não se espera, o Congresso precisará afixar no pórtico a inscrição: Aqui Vale Tudo.

CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL

O voto de cada parlamentar sobre o pacote anticorrupção precisará ser aberto. Não dá para conceber o anonimato em tema tão decisivo para o estabelecimento de novo parâmetro ético.

TÁTICA

A participação de Renan Calheiros e Rodrigo Maia na entrevista coletiva do presidente Michel Temer, ontem, faz lembrar expressão muito usada no jogo de xadrez, quando as peças adversárias avançam: “Proteja o rei”.

DIFERENÇA

O escritor francês Anatole France, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1921, dizia: “O tolo é mais maléfico que o malvado, pois o malvado às vezes descansa, mas o tolo está 24 horas por dia a postos para cometer uma tolice.” A frase se enquadra no cenário da crise política de Brasília.

COMPARAÇÃO

Se todas as medidas do pacotão do Executivo que chegou à Assembleia Legislativa forem aprovadas, a economia anual será de 450 milhões de reais. A folha mensal dos servidores ativos e inativos vai a 1 bilhão e 800 milhões. Sem alívio no caixa, o botão de pânico da Secretaria da Fazenda continuará disponível para ser acionado.

CONFRONTO À VISTA

As lideranças do PTB, que começaram a incentivar o tucano Eduardo Leite para concorrer ao governo do Estado, defrontam-se com obstáculo interno. Parte do diretório trabalhista, que se manteve silenciosa até agora, defende candidatura própria.

A HORA DA VERDADE

Entrou na fila de votações da Assembleia Legislativa o projeto do orçamento deficitário do Estado para 2017. São quatro volumes contando todo o drama.

CRISE SE ALASTRA

O Tesouro Nacional informa que, a partir de janeiro, prefeituras de 24 capitais enfrentarão dificuldades para pagar em dia servidores e fornecedores. Porto Alegre consta entre as primeiras da lista.

EM DÚVIDA

Um grupo de economistas e professores da Universidade de Buenos Aires analisou os riscos para a Economia do País em 2017. Um deles: “O Brasil será o mais importante por ser o destino número 1 das exportações argentinas. E o que acontece ali não parece muito propício, mesmo com o anúncio de uma recuperação após três anos de recessão.”

NO PÓDIO

A 28 de novembro de 2015, pela primeira vez, os brasileiros elegeram a corrupção como principal problema do País. Com 34% das escolhas, superou a saúde (16%), desemprego (10%) e educação e violência (ambos com 8%). A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha em todo o País.

O GRANDE DESAFIO

Manchete do jornal Granma, órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba: “A unidade como melhor homenagem.” O temor dos sucessores do ditador é que o tacão se rompa.

RÁPIDAS

* O Brasil é o único País em que teto salarial, fixado pela Constituição, não é o limite.

* Da série Coisas Nossas, Muito Nossas: delações frágeis levaram a dez arquivamentos na Lava Jato.

* O que a maioria dos prefeitos adquire, depois de assumir, é mau humor.

