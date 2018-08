O perfil médio dos candidatos nestas eleições é homem, branco, casado, com ensino superior completo

Homem, branco, casado, com 48 anos e ensino superior completo. Esse é o perfil médio dos candidatos que disputam as eleições neste ano. E essas características mudam pouco de acordo com o cargo eletivo. Para a análise, foi usado os dados das candidaturas divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). São, no total, mais de 28 mil candidatos nas eleições de 2018.

De todas as candidaturas registradas, 69,1% são de homens. As mulheres representam apenas 30,9%. A população brasileira, porém, é formada majoritariamente por mulheres. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 51,8% são mulheres e 48,2% homens.

Para o cientista político Humberto Dantas, o perfil médio dos candidatos não reflete a população porque os partidos têm uma estrutura pouco democrática e perpetuam famílias e padrões já dominantes na sociedade. Ele afirma ainda que a disputa pelo cargo de vereador – que não ocorrerá este ano –, por exemplo, é a mais democrática das eleições e funciona como uma oportunidade de eleger pessoas que tenham um perfil mais próximo ao da população.

O ensino superior também é o grau de instrução predominante entre os candidatos. Cerca de metade (52,9%) informou ao TSE ter esse grau de instrução. Esse percentual é o maior desde as eleições de 2002. Segundo o IBGE, porém, 15,3% da população brasileira têm ensino superior completo. Dos candidatos deste ano, 31,3% dizem ainda ter o ensino médio completo. Em seguida, 9,7% informam ter ensino superior incompleto.

O TSE só passou a informar a raça dos candidatos a partir das eleições de 2014. Por isso, só é possível comparar os dados de 2018 com a eleição presidencial anterior. Em 2014, 55% dos candidatos informaram ser de raça branca, seguidos por parda (35%), preta (9,2%), amarela (0,5%) e indígena (0,3%).

De 2014 para 2018, cresceu o percentual de candidatos negros (ou seja, que se declaram de raça preta e parda). Neste ano, percentualmente, menos candidatos se declararam de raça branca (52,6%). Já os percentuais de candidaturas de pessoas com raça parda e preta aumentaram.

A proporção continua, porém, abaixo da encontrada na população – 55,9% dos brasileiros são negros, sendo que 47,1% se identificam como pardos e 8,8% como pretos. Os dados são do segundo trimestre deste ano da Pnad Contínua, do IBGE.

Dantas disse que a representatividade nas candidaturas pode melhorar com a conscientização do eleitorado. Segundo o cientista político, o distanciamento da população em relação aos partidos dá maior liberdade para a máquina partidária ser aproveitada pelas “mesmas figuras de sempre” e evita o surgimento de novas lideranças. Para ele, a reserva de candidaturas para as mulheres ainda não cumpriu a função de melhorar a representação no Legislativo e deve ser discutida.

“As mulheres negras recebem menos ou ganham menos dinheiro, infelizmente. São a parte mais fragilizada no universo da remuneração no Brasil dentro do mercado de trabalho. Quantas mulheres negras são candidatas? Quantas mulheres negras são eleitas? Quantas mulheres negras conseguem efetivamente se dedicar ao universo político partidário a ponto de se darem bem dentro de uma campanha?”, questionou.

