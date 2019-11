Perfis de Carlos Bolsonaro no Twitter, Instagram e Facebook saem do ar

As redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, saíram do ar na manhã desta terça-feira (12). As páginas do Facebook, do Twitter e do Instagram ficaram indisponíveis.

O vereador ainda não se manifestou sobre o caso. O PSC informou que não iria se pronunciar. “O PSC não tem nada a dizer sobre o fato de o vereador Carlos Bolsonaro ter apagado suas contas das redes sociais”, informou a assessoria do partido.

Carlos foi o responsável pela estratégia de comunicação on-line que ajudou a eleger o pai. Mesmo após a vitória de Bolsonaro, o vereador continuou tendo acesso às redes sociais do presidente e causando muitas polêmicas.