A perfuração de poços artesianos em municípios que não contam com concessionárias terceirizadas está entre as prioridades da Secretaria de Obras no segundo semestre. Termos de cooperação técnica foram assinados por 22 municípios. Serão perfurados 36 poços, contemplando mais de 7 mil famílias nas regiões Noroeste, Campanha, Centro, Nordeste e Fronteira Oeste.

