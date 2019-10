“Pergunta para eles”, diz Bolsonaro ao ser questionado se ficará no PSL

Antes de embarcar para o Japão, na noite de sábado (19), o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas se permanecerá no PSL. “Pergunta para eles”, respondeu o chefe do Executivo, referindo-se a integrantes da legenda.

Bolsonaro deu a declaração no momento em que deixava o Palácio da Alvorada e se dirigia à Base Aérea de Brasília. A crise na relação entre o chefe do Executivo e o PSL se tornou pública há cerca de dez dias, quando o presidente da República pediu a um apoiador para “esquecer” o partido porque Luciano Bivar, presidente da legenda, está “queimado”.

Bolsonaro iniciou na noite de sábado uma viagem com o objetivo de reforçar os laços comerciais do Brasil com parceiros do Oriente Médio e do Leste da Ásia. Ele terá compromissos no Japão, na China, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e na Arábia Saudita. O retorno a Brasília está previsto para o dia 31.