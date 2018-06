Perguntas e respostas sobre o Mundial

O Mundial está chegando e quem quer acompanhar pode conferir aqui uma reunião de perguntas e respostas sobre a competição.

1. Quando será o Mundial?

O evento começa em 14 de junho e termina em 15 de julho, na Rússia.

2. Quantas seleções participarão do torneio?

32, divididas em oito grupos: além de Brasil e Rússia, participarão Arábia Saudita, Egito, Uruguai, Espanha, Irã, Marrocos, Portugal, Austrália, Dinamarca, França, Peru, Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria, Costa Rica, Sérvia, Suíça, Alemanha, Coreia do Sul, México, Suécia, Bélgica, Inglaterra, Panamá, Tunísia, Colômbia, Japão, Polônia e Senegal.

3. Quando o Brasil estreia e contra quem joga?

O Brasil estreia domingo, 17 de junho, às 15h, contra a Suíça, na cidade de Rostov. Depois pega Costa Rica, no dia 22, às 9h, em São Petersburgo. Para encerrar a participação na fase de grupos, o Brasil enfrenta a Sérvia, no dia 27, às 15h, em Moscou.

3. Quantas seleções se classificam para a fase seguinte?

16, as duas melhores de cada um dos oito grupos.

4. Será feriado no Brasil durante os jogos da Seleção?

Não. O Ministério do Trabalho anunciou que os dias de jogos do Brasil no Mundial não serão considerados feriados. Cada empresa deve decidir se libera, ou não, os funcionários. No caso de liberação, deverá haver negociação para a compensação das folgas.

Dicas para quem vai visitar a Rússia

Confira aqui algumas dicas da cartilha divulgada pelo governo para o brasileiro que vai visitar a Rússia durante o Mundial:

1. Como ter acesso à internet no Rússia?

Nos principais aeroportos do país, o visitante pode adquirir um chip telefônico local pré-pago, com franquia de dados. Pacotes de 10 GB são oferecidos pelas quatro principais operadoras do país (Megafon, Beeline, MTS e Tele2) e custam a partir de 500 rublos (menos de 10 dólares) por mês.

2. Para que serve a identidade dos torcedores?

A identidade serve para que os torcedores que possuem ingressos possam acompanhar as partidas. O documento deve ser apresentado na entrada das partidas junto com o ingresso. Apenas a versão impressa (laminada) será aceita para entrada nos estádios e uso de transporte público gratuito.

3. Torcedor deve estar sempre com seu passaporte e cartão migratório?

Sim. As autoridades policiais podem exigir sua identidade e verificar seu status migratório a qualquer momento. Além, do passaporte é preciso ter consigo sempre o cartão migratório, que o viajante recebe ao entrar no país. Caso o seu cartão migratório não esteja preenchido, você pode preenchê-lo com caneta azul ou preta, sem rasuras. Em caso de perda, registre uma ocorrência na polícia.

4. Pode fumar em lugar público na Rússia?

Fumar em restaurantes, hotéis e estações de transporte público é infração administrativa punível com multa.

5. Pode beber bebida alcoólica em espaços abertos?

Não. Ingerir bebidas alcoólicas nas ruas e em espaços públicos abertos é infração administrativa punível com multa. Nos estádios, o torcedor pode consumir álcool com moderação.

6. Há restrição na exibição de bandeiras?

Sim. Bandeiras estrangeiras não podem ser exibidas em praças e edifícios públicos e podem ser apreendidas.

7. A comunidade LGBT tem recomendações especiais?

A minicartilha do governo federal recomenda à comunidade LGBT que evite “demonstrações homoafetivas em ambientes públicos”.

8. Quais são as recomendações para quem vai ao estádio?

Recomenda-se chegar com antecedência para passar pelos controles de segurança. Veja objetos que não pode entrar no estádio: instrumentos musicais e de sopro, como vuvuzelas, garrafas de vidro, tripés ou paus de selfie, hastes para bandeira, objetos perfurantes, itens inflamáveis e pirotécnicos.

