Peritos da PF (Polícia Federal) avaliaram em pouco mais de R$ 2 milhões as 40 joias apreendidas, no dia 17 de novembro, no apartamento do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), que está preso. Todos os brincos, colares e relógios foram adquiridos em dinheiro e sem nota fiscal, de acordo com os investigadores.

A avaliação consta do laudo anexado ao inquérito da Operação Calicute que foi entregue ao Ministério Público Federal. As investigações resultaram em 16 pessoas indiciadas por crimes que vão de corrupção passiva e ativa, organização criminosa a lavagem de dinheiro. Agora, a PF tenta descobrir se há joias escondidas ou se as notas fiscais são verdadeiras.