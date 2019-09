Perícia confirma que incêndio em hospital do Rio de Janeiro começou em gerador de energia

A perícia da Polícia Civil confirmou que o incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, começou no gerador de energia da unidade. As chamas atingiram o prédio na noite da última quinta-feira (12) e 11 pessoas morreram. Os peritos estiveram no subsolo do local na manhã deste sábado (14) para recolher peças do equipamento.

Para que se conheça a causa do incêndio, porém, é necessário que a empresa responsável pela manutenção dos geradores retire uma peça específica do equipamento. Este objeto será levado ao laboratório do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil, para análise.

“Sabemos que o problema foi no gerador. Vai ser feito um estudo mais aprofundado para saber a manutenção e como se deu esse problema, que gerou o incêndio”, disse o delegado responsável pela investigação, Roberto Ramos, da Delegacia da Praça da Bandeira (18ª DP).

Segundo o delegado, ainda não é possível apontar responsáveis pelo incêndio e será preciso colher depoimentos. “Inicialmente, nossa preocupação era constatar essa perícia de maneira eficaz. Pessoas serão ouvidas na segunda-feira”, afirmou. “Vamos ouvir todo mundo que for necessário para as investigações”.

