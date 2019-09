Perícia deve atuar no subsolo de Hospital Badim neste sábado

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli devem concentrar a perícia desta sábado (14) no subsolo do Hospital Badim, que pegou fogo na última quinta-feira (12). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria iniciado devido a um curto-circuito no gerador do prédio. O equipamento é dotado de grande quantidade de combustível para alimentar o gerador em casos de falta de água, e a suspeita é de que o produto inflamável tenha alimentado a forte fumaça que se desprendeu e tomou o hospital.

O trabalho da perícia havia começado na última sexta-feira (14), mas os peritos cancelaram a vistoria porque o subsolo estava alagado, devido a àgua jogada pelos bombeiros para apagar o fogo. Por uma medida de segurança, outro prédio do Hospital Badim, que fica ao lado do incendiado, foi esvaziado. Na tarde de sexta, dois eletricistas do hospital foram ouvidos pelo delegado Roberto Ramos, da 18ª DP, que investiga o caso.

