Período para orientação da faixa exclusiva da rodoviária será ampliado

A mudança da nova faixa exclusiva para ônibus na rodoviária ainda gera dúvidas e confusão aos motoristas de Porto Alegre. Com isso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que o período educativo de orientação aos condutores e usuários, que encerraria na segunda-feira (22), será ampliado. Além disso, outro motivo é o baixo fluxo de veículos em razão das férias de inverno nas escolas e faculdades, o que facilitará o trabalho.

Com a nova configuração, os coletivos podem utilizar as duas faixas exclusivas para ultrapassar em segurança e se posicionar nos seus respectivos terminais, onde as linhas foram distribuídas por eixo.

Os objetivos desta implantação é priorizar o transporte coletivo e melhorar a circulação. A prefeitura espera que a reorganização traga mais agilidade às viagens, com a diminuição do tempo de deslocamento dos usuários.

