Peritos criminais aprovam indicativo de greve enquanto aguardam negociação com o governo do Estado

Em Assembleia Geral nesta segunda-feira (18), peritos ligados à ACRIGS (Associação dos Peritos Criminais), decidiram por ampla maioria aprovar um indicativo de greve. A associação e demais entidades ligadas ao Instituto-Geral de Perícias irão entregar na próxima quarta-feira (20) pela manhã uma nova proposta ao governo do Estado. O encontro irá acontecer no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

A principal reivindicação é buscar isonomia entre as carreiras da segurança pública. A partir da resposta do governo do Estado, os servidores irão definir os rumos do movimento. “Estamos buscando um tratamento igual ao que as demais categorias da segurança pública receberam dentro do projeto apresentado. É importante que o governo tenha o entendimento que sem o trabalho dos peritos todo o processo de investigação e resolução de casos está comprometido”, afirma a presidente em exercício da ACRIGS, Cristiane Marzotto.

Conforme a entidade, a proposta do executivo estadual aponta para critérios políticos e não técnicos, e vai levar a uma precarização do serviço, visto que o trabalho pericial é minucioso, aprendido caso a caso e revestido de particularidades técnicas que exigem experiência.

Na semana passada os servidores do IGP foram apresentados ao projeto desenvolvido pelo governo do Estado. Entre as principais alterações está a transformação dos vencimentos em subsídios o que, em muitos casos, impactará com redução salarial cuja diferença seria paga em parcela autônoma – diferentemente do que foi ofertado às categorias da Brigada Militar, por exemplo, diz a associação.