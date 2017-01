Peritos do IML concluem que mais da metade dos mortos nas rebeliões de Manaus foram decapitados

Peritos do IML (Instituto Médico-Legal) de Manaus (AM) concluíram que ao menos 30 dos quase 60 presidiários mortos durante rebeliões nas duas penitenciárias da cidade no começo desta semana foram decapitados.

Segundo os legistas, a mutilação de muitos dos corpos dificulta um trabalho mais rápido. Até o final da tarde dessa terça-feira, somente 39 cadáveres haviam sido identificados.

Os relatos de jornalistas, policiais e mediadores dos motins também dão conta de que houve diversos esquartejamentos, com partes das vítimas espalhadas ou empilhadas nas dependências internas das casas prisionais.

A liberação dos corpos é aguardada pelas famílias das vítimas em frente ao IML.

