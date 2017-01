Peritos do IML de Manaus ameaÃ§am entrar em greve

Os peritos criminais do Amazonas prometem interromper o trabalho no IML (Instituto Médico Legal) de Manaus, responsável pelo reconhecimento dos corpos de presos mortos no massacre do Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), em Manaus, a partir da manhã desta sexta-feira, 6. “Nós vamos fazer uma paralisação por tempo indeterminado, com indicativo de greve”, afirmou André Segundo, presidente do Sinpoem (Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas).

Conforme o dirigente, a paralisação começará às 9h em Manaus e será votado o indicativo de greve pelos peritos criminais do Estado. A categoria exige uma reunião com o governador José Melo para discutir a reestruturação da carreira, além de melhorias nas unidades de trabalho e a destituição de diretores dos Institutos e do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas.

“Em dias normais, muitas vezes é o perito que adquire o próprio material de trabalho. Isso só muda quando em casos de repercussão, e por pouco tempo”, desabafa Segundo. “Hoje, com o mutirão, há colegas trabalhando o dia inteiro para reconhecer os corpos. No Estado, são 180 peritos, mas o número reduz a cada ano. Deveriam ser pelo menos 500 para fazer um trabalho de qualidade.”

Nessa quinta-feira, o IML de Manaus liberou mais 16 corpos de presos assassinados no massacre. Ao todo, 34 das 56 vítimas foram liberadas e 46 reconhecidas. Em nota, a secretaria afirma que o reconhecimento dos corpos segue padrões internacionais de identificação de vítimas. “Dentre as metodologias cientificamente reconhecidas estão a papiloscopia forense (identificação por impressão digital), a odontologia legal e o exame de DNA.

Em coletiva, o diretor do DPTC do Amazonas, Jefferson Mendes, defendeu os trabalhos realizados até o momento: “Essa é uma das melhores equipes do País e temos insumos necessários para identificação de todos. A equipe tem se dedicado bastante nessa missão”.