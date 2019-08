Pernambucanas irá inaugurar loja no Canoas Shopping

A Pernambucanas, uma das maiores redes de varejo no país, prepara para o segundo semestre a abertura de uma operação no Canoas Shopping. Com área total de 1.150 m2, a nova loja contará com uma linha completa de vestuário feminino, masculino e infantil, cortinas, tapetes, cama, mesa e banho, além de novidades do segmento de tecnologia, informática e eletroportáteis.

A negociação foi conduzida pela Lumine Soluções em Shopping Centers, empresa que atua full service no mercado brasileiro de Shopping Centers, prestando assessoria a empreendedores nas diversas fases de desenvolvimento dos seus projetos e que desde 2018 administra o Canoas Shopping.

Com 111 anos de mercado, a Pernambucanas conta com mais de 350 lojas em todo o Brasil. A nova loja no Canoas Shopping reforça a atuação da marca no Rio Grande do Sul, iniciado em 2018 com as unidades inauguradas em Pelotas e Passo Fundo, além da loja conceito de Porto Alegre, que abriu suas portas em maio deste ano.

