Pernambuco já registra 11 mortes após tempestades e deslizamentos de terra

As chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a madrugada desta quarta-feira (24), resultaram em 11 mortes, até o momento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O número de desalojados já chega a 224 e ainda não foi divulgado o número de desaparecidos.

Além das vítimas fatais, a tempestade causou alagamentos, queda de barreiras e árvores, e o cancelamento de aulas em diversas cidades. Das 351 escolas da Rede Estadual no Grande Recife, 155 não iniciaram as aulas nesta manhã.

Olinda, Abreu e Lima, Igarassu e Vicência decretaram situação de emergência, e tiveram diversos serviços suspensos. De acordo com a prefeitura de Recife, nos últimos dias, a cidade registrou um volume de mais de 241mm de precipitações que equivale a 20 dias da média histórica. Há cerca de 1000 profissionais nas ruas, atuando no monitoramento e na mitigação dos efeitos da chuva.

