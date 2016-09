Pernas musculosas de Cristiano Ronaldo chamam a atenção dos fãs e provocam inveja durante o treino do Real Madrid

O atacante português Cristiano Ronaldo fez um trabalho específico e publicou fotos das atividades, que chamaram a atenção dos seus seguidores nas redes sociais. Mais precisamente, as pernas esculturais do atacante do Real Madrid é que roubaram a cena, visto que ambas estão tão definidas que os músculos ficam mais que evidentes.

“Que grandes pernas, hein”, comentou um fã. “Pernas de fisiculturista vão obrigar a colocar colete à prova de balas nos goleiros, né Cristiano? Hahahaha”, brincou outro seguidor. “Suas pernas são assustadoras”, afirmou um jovem.

