Perondi na comitiva de Michel Temer na Rússia

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Darcísio Perondi, que integra a comitiva oficial do presidente Michel Temer na viagem à Rússia, informou ontem à coluna que “os pontos mais importantes da agenda desta viagem incluem reuniões com o presidente Vladimir Putin, com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, com a presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, e com o presidente da Duma de Estado, Vyacheslav Volodin.” Perondi disse que “as possibilidades de ampliação dos negócios entre os dois países são imensas: a Rússia precisa importar parte do que consome, por conta do frio e das dificuldades climáticas. Quanto mais a Rússia comprar do Brasil, mais empregos vamos gerar em nosso País. E a geração de empregos é a nossa maior prioridade”.

Desde 2012, 185 milhões de reais para o ralo da Carris

Não é só o governo do Estado que mantém estatais deficitárias, de estimação, para as quais todos os contribuintes são chamados a cobrir rombos todos os anos. Casos da CEEE e Companhia Riograndense de Mineração, por exemplo. Na prefeitura de Porto Alegre, a estatal de estimação, por ora, é a Carris, que ontem comemorou 145 anos. Desde 2012, a prefeitura tem tirado recursos da saúde, da educação e dos investimentos em infra-estrutura para cobrir rombos da Carris. Começou em 2012, com o rombo 5,3 milhões de reais nos cofres da empresa. No ano seguinte, o valor pulou para 28 milhões de reais, em 2014, foi necessário cobrir o rombo de 49 milhões de reais. Em 2015, o total ficou em 48 milhões de reais. No ano passado, o rombo da Carris foi de 55 milhões de reais.

Comissão de Ética arquiva caso de Padilha

A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu arquivar o caso que envolveu declarações do ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, Mauro Menezes. Segundo a informação oficial, o colegiado aceitou a defesa do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em relação a declarações admitindo troca de votos no Congresso por espaço na Esplanada dos Ministérios.

52 projetos para votação na Assembleia

Se quiserem, os deputados estaduais poderão votar na sessão plenária desta terça-feira, 52 projetos. Antes porém, será necessário concluir a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) 261/2016, interrompida na última sessão por falta de quórum ,e que altera o cálculo do tempo de contribuição para aposentadoria dos servidores.

Painel da Ajuris reúne Tarso e Rigotto

A Ajuris (Associação dos Juízes do RS) promove hoje, o painel “A política ainda é possível?” com a mediação do juiz de Direito João Ricardo dos Santos Costa, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiro. O painel acontece às 14h30min, no Auditório da Escola da Ajuris (Rua Celeste Gobbato, 229), em Porto Alegre. O evento, aberto ao público, reunirá em debate os ex-governadores do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT) e Germano Rigotto (PMDB) e o cientista político da UFRGS André Marenco. A promoção é do Departamento de Direitos Humanos da Ajuris com apoio da Universidade LaSalle e da Escola da Ajuris.

Comentários