Personagem de Paolla Oliveira ganha perfil no Instagram

Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira em “A Dona do Pedaço” (Globo) será uma influencer digital dentro e fora da trama das nove. É que a emissora decidiu lançar um perfil real da personagem no Instagram.

O @estiloviviguedes terá o perfil oficialmente aberto na hora de exibição da novela nesta terça-feira (28). Segundo informações do site da trama, o perfil terá posts e stories de moda que vão matar de inveja a rival Josiane (Agatha Moreira). O projeto é capitaneado pelo Gshow, responsável pela criação de outros perfis lúdicos, como em “A Força do Querer” e “Totalmente Demais”.

É que a personagem Josiane quer seguir os passos da musa para fazer sucesso nas redes. Por intermédio de Rock (Caio Castro), a personagem de Agatha realiza o sonho de conhecer a influencer digital pessoalmente.

Quando a personagem de Agatha Moreira pede a opinião dela sobre algumas fotos, só ouve desaforos. “Desculpa, querida, estão péssimas. A luz está errada, a sua roupa está quase, mas fica no quase. Você fotografa bem. Mas eu, para ter milhões de seguidores, demorei anos, postando, buscando meu espaço. E ainda me acontece cada uma”, responde Vivi após checar o material.

Paolla também diz que passará mais tempo nas redes sociais por causa da personagem. “Estou me divertindo ao compartilhar coisas do meu dia a dia para os meus seguidores. E acho que está dando certo, as pessoas estão gostando!”

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Paolla já havia dito que ficou mais conectada nas redes, após receber o papel da novela de Walcyr Carrasco. No entanto, ela afirma ainda estar longe de se considerar uma influenciadora na vida real. Ao citar o celular, no entanto, pondera que não ficaria uma semana sem ele. “É muito tempo [risos].”

A atriz, no entanto, não troca a vida real pela virtual: “Acho que a gente tem que viver as coisas. Às vezes percebemos que as pessoas só estão preocupadas em filmar, fotografar, postar. Eu gosto de viver, e deixo para postar depois. Não perco uma boa conversa porque estou mexendo no telefone.”

“Confesso que passei a seguir umas pessoas que não seguia antes, para aprender e ver como é o dia a dia delas. Eu acompanhei várias blogueiras de moda, de maquiagem, de viagem… Também assisti séries mais adolescentes porque acredito que traz uma leveza, uma jovialidade”, afirmou a atriz ao portal G1.

Na trama, Vivi é Virgínia, filha caçula de Zenaide (Maeve Jinkings) e Hélcio (Dionísio Neto), que foi adotada por Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Vale) após a trágica morte da mãe, assassinada pelos Matheus em Vitória enquanto as duas tentavam fugir para São Paulo. Sua irmã, Fabiana (Maria Clara Baldon/ Nathalia Dill), foi raptada e deixada em um convento.

