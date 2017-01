Personal trainer britânico usa a namorada como peso para “malhar” na praia

O britânico Ryan Libbey, que é personal trainer, vem causando impacto na internet do Reino Unido por causa de uma foto tirada durante férias nas Maldivas, paradisíaco arquipélago no Índico.

Na imagem postada no Instagram, Ryan usa a namorada, Louise Thompson, estrela do reality “Made in Chelsea”, do Channel 4, como peso para “malhar” na praia.

Os seguidores se dividiram. Uns elogiaram a demonstração de força do personal, mas outros acharam o clique “muito bizarro” e compararam Louise a uma boneca de pano.

“Essa não é a foto mais estranha que você já viu?”, perguntou um usuário da rede.

Comentários