Personalidades do setor abrem o primeiro dia da Feira Brasileira do Varejo

A Feira Brasileira do Varejo (FBV), teve sua abertura oficial nesta terça-feira (28), em Porto Alegre, na FIERGS, e foi dividida em quatro grandes áreas: Moda; Franquia, Serviços e Conveniências; Marketing, Gestão e Relacionamento; e Teconologia e Relacionamento.

Nesse primeiro dia de evento, as atrações abertas e gratuitas foram: RS Moda, Metsavath, FBV Talks, TrendStore Secac, Verejo Now e Foodpark. Também aconteceram palestras com as personalidades do meio empreendedor, iniciando com o presidente da Havan, Luciano Hang, que trouxe o tema “Coragem para Mudar”. Mais tarde, foi a vez da CEO da Cake ERP, Gabriela Tesser, falando sobre a “Geração Micro-ondas”, pessoas que querem tudo “rápido e quente”.

O presidente do grupo DIMED (Panvel), Júlio Mottin Neto, e o CEO das lojas Quero-Quero, Peter Furukawa, também palestraram na ocasião. O exemplo da “China: Tsunami de Inovação” foi levado ao público pelo sócio e head da StartSe, Felipe Leal. Ainda foram abordados temas como “O Poder de Ser de Verdade”, pela escritora e digital influencer, Cris Guerra e varejo e vendas, pelo empreendedor Rick Chesther, que se destacou vendendo água em um isopor e conseguiu palestrar em Harvard.

fechando o primeiro dia da FBV, o mentor do Píer X ecurador do Websummit e do Big Show NRF, Gustavo Schiffino, trouxe outro assunto muito improtante para os empreendedores e varejistas, atualmente: “Era Digital”.

Para o segundo dia, quarta-feira (29), a programação conta com mais um grupo de palestrantes e, os mais diversos temas do mundo varejista serão abordados:

MANHÃ

– 9h30: Oskar Metsavath, fundador e diretor da Osklen, palestra sobre “As Sustainable As Posibl”;

– 10h50: o tema Empreendedorismo e Inovação será abordado pela empreendedora e investidora Cristiana Arcagell, do Shark Tank.

TARDE

– 13h30: Andrea Lorio, diretor de inovação da L’Oreál, aborda as 6 Competências Essenciais para a Transformação Digital;

– 14h50: “Pernambucanas – 110 anos com Mindset de Startup” será abordado pelo CEO da Pernambucanas, Sérgio Boriello;

– 14h50: “Transformação Digital na Prática” será o tema palestrado pelo cofounder e CEO da 4All, José Hopf.

– 16h10: A blogueira, maquiadora e empresária Alice Salazar falará sobre o assunto “Construindo Negócios a partir da Maquiagem”;

– 16h10: O vice-presidente de Customer Experience da SAP Brasil, Renato Ajauskas, comentará sobre a revolução da união dos dados operacionais com a experiência do consumidor;

– 17h30: O empreendedor, administrador e palestrante Fred Alecrim abordará o tema “Líderes com Sucesso”;

– 17h30: O empreendedor e professor Cézar Paz falará sobre “A Economia da Experiência”.

