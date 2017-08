Personalidades e empresas serão agraciadas neste domingo com o Troféu Senar – O Sul

Personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no Rio Grande do Sul neste último ano serão agraciadas no próximo domingo (27) com o Troféu Senar-O Sul. A distinção que chega a sua 15ª edição é uma iniciativa da Rede Pampa e Senar-O Sul, com apoio do Sicredi, Icatu Seguros e Mapfre Seguros. A cerimônia ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, reunindo autoridades, lideranças setoriais e convidados, integrada ao calendário oficial da Expointer.

