Perto dos 150 mil sócios-torcedores, o Flamengo lidera o ranking no Brasil; veja o top 20

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e de volta a uma final de Libertadores depois de 38 anos, o Flamengo teve um boom de adesões de agosto para setembro e está perto de bater pela segunda vez no ano a marca de 150 mil sócios-torcedores. Por conta da alta procura, o clube chegou a bloquear novas adesões antes da final do torneio continental.

O número só de adimplentes, segundo o clube, de 145 mil é recorde absoluto do programa de associados rubro-negro, criado em 2013. Antes, a melhor marca do Flamengo havia sido em dezembro de 2017, quando atingiu 122 mil na época da final da Copa Sul-Americana.

Mas em que posição estaria o Flamengo em relação aos demais programas de ST no Brasil? O GloboEsporte.com consultou os principais clubes do futebol brasileiro para elaborar um ranking atualizado sobre sócios-torcedores adimplentes, e o Rubro-Negro lidera com folga sobre o Internacional, que atualmente conta com 126 mil inscritos em seu programa de sócios.

Neste ano, o Flamengo sobra como clube com a maior média de pagantes no Brasil, 51.510 por jogo. Já foram comercializados 1,5 milhão de entradas em partidas como mandante. Segundo colocado em média de público no ano, o Corinthians é o quinto com mais sócios adimplentes.

Vale ressaltar que a fase em campo do time tem grande contribuição para a quantidade de sócios de um time. Um fiel exemplo disso é o Cruzeiro. Bicampeão da Copa do Brasil, o time mineiro vive momento conturbado extracampo. Além disso, a Raposa está na zona de rebaixamento do Brasileirão há 10 rodadas seguidas.

Diretor de marketing do clube mineiro, Rene Salviano explica o projeto do Cruzeiro para retomar o número alto de associados. Ele ressaltou que um dos pilares de sua gestão da área será a transparência do programa Sócio 5 Estrelas.

“Desde agosto, estamos fazendo um estudo aprofundado do nosso projeto. Fizemos benchmarking com clubes nacionais e europeus, encontros presenciais individualizados e pesquisas online com os sócios ativos e inativos de todo o nosso banco de dados. Além disto, focamos em estudos de precificação de ingressos, matchday, programa de benefícios existentes e outras várias possibilidades que possuam sinergia com o nosso programa. Com informações em mãos, seremos assertivos no redesenho da estratégia do programa”, disse Salviano.

Ranking de sócios-torcedores em números aproximados: 1- Flamengo – 145 mil; 2- Internacional – 126,4 mil; 3- Atlético-MG – 110 mil; 4- Grêmio – 91 mil; 5- Corinthians – 81 mil; 6- Bahia – 44 mil; 7- Sport – 38 mil; 8- Vasco – 31,6 mil; 9- São Paulo – 31,1 mil; 10- Santos – 30 mil; 11- Fortaleza – 28,3 mil;12- Athletico-PR – 28 mil;13- Cruzeiro – 23,5 mil; 14- Botafogo – 21,4 mil; 15- Coritiba – 20 mil; 16- Ceará – 17 mil; 17- Fluminense – 14,9 mil; 18- Náutico – 13,5 mil; 19- Vitória – 13,2 mil.

O Palmeiras está entre os 20 clubes com mais sócios, porém o clube não divulga mais a quantidade atual. A última atualização de ST do Alviverde foi de 60,4 mil adimplentes. Os números vieram de um relatório do Conselho de Orientação Fiscal (COF) do Palmeiras.

O Palmeiras diz que não divulga por falta de critérios. Alega que não há um critério unificado sobre a contabilização desses números. Segundo o Alviverde, alguns divulgam a base toda, junto com os inadimplentes; outros que incluem os sócios estatutários no meio dos sócios-torcedores; e os que mantém na conta quem deixou de pagar por um tempo. A diretoria alviverde informou que assim que houver um critério justo, com números auditados, voltará a divulgar.