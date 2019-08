Um grupo de arqueólogos descobriu os restos de 227 crianças oferecidas em um ritual da cultura pré-colombiana Chimu, na costa norte do Peru. Esta é a maior descoberta de sacrifícios de menores do mundo. O local de sacrifício foi descoberto no setor Pampa La Cruz em Huanchaco, um município litorâneo de Trujillo, a terceira cidade do Peru, a 700 km ao norte de Lima.