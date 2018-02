Peru encontra múmias de imigrantes chineses do século 19

Arqueólogos no Peru desenterraram três múmias de imigrantes chineses do século 19, encontradas dentro de seus caixões de madeira por trabalhadores da Calidda, uma distribuidora de gás natural em Lima e Callao. As múmias foram encontradas enterradas a menos de um metro de profundidade no distrito de Carabayllo, em Lima, e seus caixões continham artefatos tradicionais chineses, como isqueiros e cachimbos para fumar ópio.

Arqueólogos acreditam que as múmias pertenciam a imigrantes da primeira leva de chineses que viajaram ao Peru na metade do século 19 para trabalhar nas indústrias em expansão de açúcar e algodão. As três múmias foram encontradas em 22 de janeiro, quando funcionários da Calidda trabalhavam instalando novas tubulações de gás natural.

A arqueóloga Cecilia Camargo, encarregada da escavação e conservação dos corpos, acredita que mais restos mortais de imigrantes chineses serão encontrados na área.

