Um pescador da Nova Zelândia resgatou um bebê de 18 meses do meio do oceano. Gus Hutt estava acampando em uma praia em Matata, na Ilha do Norte, e saiu para pescar. Foi quando viu uma pequena figura flutuando na água. Ele só percebeu que era uma criança quando o menino “deixou escapar um gritinho”. O bebê passa bem.